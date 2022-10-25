滿月圓遊樂區旋轉門落差 二審判傷者獲國賠22萬

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（中央社記者劉世怡台北25日電）楊姓遊客5年前於滿月圓國家森林遊樂區時，因旋轉門高低落差近20公分而踩空跌傷，向農委會林務局新竹林區管理處提告國賠，一審判決獲賠15萬多元。二審今天改判獲賠22萬多元。

二審台灣高等法院判決指出，楊姓遊客提告主張，他於民國106年1月28日下午5時離開滿月圓國家森林遊樂區時，因出口處的一般拉門未開啟，僅能步行通過收費站旁的旋轉門，而該旋轉門設置於平台上，旋轉門柵欄末端距前方平台邊緣不到一步距離，導致他經過旋轉門後，即因踩空而摔倒在地。

楊姓遊客主張，他受有左手遠端橈骨粉碎性骨折及外傷性頸椎第5、6節及第6、7節椎間盤破裂突出併脊髓壓迫的傷害，農委會林務局新竹林區管理處須賠償醫藥費、看護費及精神慰撫金等。

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一審的新竹地方法院判決楊男可獲國賠新台幣15萬多元，經上訴，二審今天認定，楊姓遊客因旋轉門及平台的設置、管理有欠缺致受有左手腕骨折傷害，至於頸椎傷害非事故所造成。

二審指出，本件事故發生，楊姓遊客應負20%過失責任比例，而農委會林務局新竹林區管理處應負80%責任比例來計算，經扣除楊已領取理賠金等，改判楊可獲國賠22萬2976元。可上訴。（編輯：李亨山）1111025