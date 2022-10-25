牛樟芝大王涉吸金案 檢調第二波約談3人說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北25日電）被稱為「牛樟芝大王」的劉姓男子涉招募民眾投資牛樟芝，吸金逾新台幣20億元。台北地檢署日前約談劉男及主謀莊姓男子等人，今再指揮調查局約談廖姓、陳姓及蔡姓男子說明。

檢調獲報，劉男於民國104年間在中國成立「珍菌堂」集團，105年間，莊男邀劉男在台設立分公司，吸引民眾投資，民眾須先繳交保證金，2年內還本，還有紅利回饋，購買者每月還可領取「顧問費」，介紹越多人買，回饋的金額就越多。

檢調調查，許多民眾一開始投資嚐到甜頭，紛紛介紹親友加入，或借人頭買更多單位，受害者超過百人，大多數的被害人受害金額在100萬元以內，總計金額超過20億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北地檢署12日指揮調查局台北市調處兵分10路搜索，並約談劉男、莊男等11人，訊後依違反銀行法等罪諭令莊男200萬元交保，並限制出境、出海，劉男及曾姓、林姓榮譽董事各100萬元交保，其餘7人分別以20萬元、50萬元不等金額交保。

北檢今天指揮調查局台北市調處展開第二波約談行動，約談珍菌堂生物科技公司廖姓董事長、陳姓總經理及蔡姓榮譽董事等3人，晚間將移送北檢複訊。（編輯：李亨山）1111025