更多編輯台推薦新聞：
專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

檢警聯手破獲製毒與跨境運輸 逮13人切斷供應鏈

2022/10/26 12:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市警局刑警大隊今天表示，透過大數據資料分析、情資整合，警犬發揮功能，與雲林縣刑大聯手破獲毒品工廠及跨境運輸供應鏈，查獲愷他命367公斤與安非他命，拘提13名嫌疑人。

新北市刑大今天發布新聞表示，毒品查緝溯源中心與新北市瑞芳警察分局日前偵辦毒品案件時，追查發現犯嫌周姓男子等人，涉嫌在雲林縣斗南鎮一帶製毒，報請雲林地檢署指揮。

雲林地檢署整合新北刑大偵四隊、瑞芳警分局、雲林縣刑大、虎尾警分局、台南警局第四分局，分別監控後，於6月下旬在雲林縣斗南鎮大同路某透天厝，查獲周嫌等4人涉嫌製毒，當場查扣愷他命成品約112公斤、安非他命46公克、製毒工具。

緝毒小組偵辦過程發現，毒品來源疑似為境外，並以進口A4紙張名義夾藏毒品運輸來台。於是與刑事警察局偵查第三大隊、雲林縣刑大科偵隊、基隆港務警察總隊及關務署基隆關共組專案小組，透過大數據分析、情資整合，研判另有跨境運輸毒品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

專案小組沒有打草驚蛇，監控發現犯罪集團於9月12日再次進口A4紙張，於是透過警犬的嗅覺，進入貨櫃查出毒品就藏在貨櫃中，但空蕩蕩的貨櫃中僅剩木棧板，經拆開才發現毒品果真就夾藏在木棧板內。

專案小組共查扣毒品愷他命255公斤，後續9月16日持搜索票前往雲林縣北港鎮民樂路某廠房搜索，查獲許嫌等7人；於桃園市桃園區南華街某辦公大樓，拘提胡嫌等2人到案，雲林地檢署向法院聲請羈押禁見4名被告獲准。（編輯：張銘坤）1111026

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族