檢警聯手破獲製毒與跨境運輸 逮13人切斷供應鏈

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市警局刑警大隊今天表示，透過大數據資料分析、情資整合，警犬發揮功能，與雲林縣刑大聯手破獲毒品工廠及跨境運輸供應鏈，查獲愷他命367公斤與安非他命，拘提13名嫌疑人。

新北市刑大今天發布新聞表示，毒品查緝溯源中心與新北市瑞芳警察分局日前偵辦毒品案件時，追查發現犯嫌周姓男子等人，涉嫌在雲林縣斗南鎮一帶製毒，報請雲林地檢署指揮。

雲林地檢署整合新北刑大偵四隊、瑞芳警分局、雲林縣刑大、虎尾警分局、台南警局第四分局，分別監控後，於6月下旬在雲林縣斗南鎮大同路某透天厝，查獲周嫌等4人涉嫌製毒，當場查扣愷他命成品約112公斤、安非他命46公克、製毒工具。

緝毒小組偵辦過程發現，毒品來源疑似為境外，並以進口A4紙張名義夾藏毒品運輸來台。於是與刑事警察局偵查第三大隊、雲林縣刑大科偵隊、基隆港務警察總隊及關務署基隆關共組專案小組，透過大數據分析、情資整合，研判另有跨境運輸毒品。

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專案小組沒有打草驚蛇，監控發現犯罪集團於9月12日再次進口A4紙張，於是透過警犬的嗅覺，進入貨櫃查出毒品就藏在貨櫃中，但空蕩蕩的貨櫃中僅剩木棧板，經拆開才發現毒品果真就夾藏在木棧板內。

專案小組共查扣毒品愷他命255公斤，後續9月16日持搜索票前往雲林縣北港鎮民樂路某廠房搜索，查獲許嫌等7人；於桃園市桃園區南華街某辦公大樓，拘提胡嫌等2人到案，雲林地檢署向法院聲請羈押禁見4名被告獲准。（編輯：張銘坤）1111026