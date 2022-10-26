嘉義男過馬路遭撞彈飛疑被輾過 28日解剖釐清死因

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（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣市交界的北港路23日發生死亡車禍，呂姓男子過馬路遭汽車追撞，疑又被後方車輛輾過，送醫不治；警方今天通知後方車輛駕駛到案說明，檢警並將於28日解剖釐清死因。

檢警表示，46歲住在嘉義市的呂男23日晚上7時50分左右，徒步經過嘉義縣太保市南新里的北港路段時，遭太保往嘉義市行駛內線車道的自小客車直接撞擊，呂男被救護車緊急送醫，急救後仍於24日凌晨宣告不治。

警方指出，肇事的自小客車駕駛曾姓男子行駛事故現場時，疑反應不及，直接追撞呂男，曾男酒測值為零。

警方進一步調閱路口監視器，發現死者呂男當時行跡怪異，在馬路上踱步，有許多車輛駕駛發現都閃避，不過，駕駛曾男來不及反應追撞；監視器畫面中，呂男當場被彈飛到慢車道，當時另一輛自小客車則有震動且偏移了一下，疑似有輾過呂男，不過，駕駛並沒有停車，直接開上往南的國道一號高速公路，警方已通知駕駛於今天下午到案說明。

警方下午仔細檢查另一輛疑似肇事的自小客車，並沒有發現擦撞痕跡，也沒有發現任何死者所遺留的跡證，警訊後，駕駛已請回。

檢警昨天會同法醫相驗，死者身體多處骨折，初步研判死命傷為頭部重創嚴重，不過，檢警仍將於28日解剖釐清死因。

嘉義縣警察局水上分局第五組組長陳有達呼籲駕駛，開車應與前車保持適當安全距離，自小客車的視線比較低，容易因前車遮蔽而擋住視線，駕駛若沒有保持適當距離，當前方有突發狀況時，容易因閃避不及而造成交通事故。（編輯：陳仁華）1111026