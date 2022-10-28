涉持毒遭攔查駕車逃逸 員警遭拖行腿部骨折

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新竹縣警員黃琮哲（左）27日深夜在新豐鄉攔查闖紅燈轎車，發現車內疑有違禁品，駕駛虛心逃逸，導致黃琮哲遭車拖行，腿部骨折。新竹縣長楊文科（中）、新竹縣警察局長楊哲昌（右）28日前往醫院慰問。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月28日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）新竹縣警員黃琮哲昨天深夜在新豐鄉攔停一輛闖紅燈轎車，發現車內疑有違禁品，駕駛虛心逃逸，導致黃琮哲遭車拖行，腿部骨折，最終犯嫌仍遭逮送辦。

新竹縣政府警察局新湖分局今天發新聞稿表示，山崎派出所員警黃琮哲、白重緯昨晚10時30分許在新豐鄉新興路上執行勤務，見一輛自小客車闖紅燈，上前攔停盤查。

警方表示，盤查過程中，員警見車內疑有違禁物品，王姓駕駛先佯裝配合，隨即心虛駕車逃逸，警方攔阻逃逸過程中不慎遭車輛拖行。

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警方表示，王嫌逃逸過程遭到一輛車追撞後失控衝上安全島，造成黃琮哲右大腿骨折，另名員警對空鳴槍示警，待支援警力到場後將王嫌逮捕，並在車內查扣安非他命4小包。全案依傷害、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

警方指出，黃琮哲經送醫於今天上午開刀順利，新竹縣長楊文科與警察局長楊哲昌前往慰問，對黃琮哲守護治安的行為給予高度肯定，囑咐黃琮哲安心養傷、順利康復。（編輯：李錫璋）1111028