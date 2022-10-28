國小音樂教師推學生撞牆 士檢起訴求處加重刑度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北28日電）台北市某國小李姓音樂女教師不滿學生干擾上課、無故離開教室，涉嫌於走廊上攻擊學生並推學生頭部撞牆。士林地檢署日前偵結，依傷害罪嫌起訴李女，建請法院加重其刑。

士檢起訴書指出，李姓女教師於民國110年間在音樂教室授課，不滿被害學生干擾課堂秩序，將寫有被害學生座號的紙條交給其他學生，請其他學生前往導師室拿取聯絡簿，以便註記被害學生上課情形通知家長。

被害學生見狀跟著同學離開教室想要確認紙條上是否寫有他的座號，李姓女教師見狀追出教室，涉嫌在走廊上徒手攻擊被害學生，用指甲掐住被害學生雙臂，還推學生頭部撞牆甚至搥打腰部，導致被害學生胸部、左手腕、右小腿、腹部、頭部等多處鈍挫傷。

李姓女教師坦承與被害學生有肢體拉扯，但辯稱是遭被害學生攻擊。

檢察官調查認為，李女案發後曾在教室內向被害學生道歉，全案有醫院診斷證明書、校方調查報告等事證，事證顯示李女案發當天並沒有明顯外傷，認定李女說詞不可採信。

檢察官依傷害罪嫌起訴李女，並以李女涉嫌故意對少年犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。（編輯：戴光育）1111028