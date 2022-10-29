會見德國訪團 蔡清祥：盼促成雙方全面司法合作

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（中央社記者蕭博文台北29日電）法務部今天表示，法務部長蔡清祥日前接待德國國會人權委員會訪問團時表示台灣及德國都是崇尚人權保障的法治國家，希望能促成雙方全面性司法合作，為人權保障帶來更大助力。

法務部新聞稿指出，德國國會人權委員會（Committee on Human Rights and Humanitarian Aid）訪問團25日在主席海特（Peter Heidt）議員率領下，前往法務部訪問，由蔡清祥接待表達政府歡迎之意。

蔡清祥表示，法務部積極與世界各國洽簽司法互助協議，在受刑人移交方面，近年已成功移交7名德國人返回母國，期盼台德合作不以此為限，希望促成雙方全面性司法合作，深信能對人權保障帶來更大助力。

海特指出，對於台灣的民主、自由印象深刻，認為台灣自解嚴以來，歷經艱辛道路並成功發展成為民主國家；德國與台灣皆有過往的歷史必須面對，也有著相似的轉型正義課題，雙方可以彼此交流經驗。

針對蔡清祥所提的台德全面性司法合作目標，海特表示樂見其成，並直言將協力促成。

另外，雙方也就參與國際組織、反敵對勢力滲透、婦幼保護等多項議題充分交換意見，暢談從中落實人權保障的寶貴經驗。（編輯：戴光育）1111029