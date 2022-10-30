台南男至嘉義芙蓉山登山失聯 被發現陳屍山徑

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）台南市楊姓男子昨天獨自到嘉義縣芙蓉山登山，因遲未返家，家屬報案協尋，今天被發現陳屍在芙蓉山三角點往天福山方向山徑，死因待警方調查釐清。

嘉義縣消防局於凌晨接獲警方轉報，指住在台南市的楊男昨天獨自到阿里山鄉的芙蓉山登山，因直到凌晨尚未返家並聯繫，家人向警方報案請求協尋，並在阿里山公路（台18線）66公里處的停車場發現楊男的自小客車。

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消防局凌晨調派三和、阿里山、竹崎和奮起湖等消防分隊人員漏夜搜尋，並無所獲，今天上午再度前往芙蓉山步道一帶搜尋時，接獲其他山友報案，在芙蓉山三角點往天福山的山徑，發現一名男子倒臥在地，搜救人員趕抵，初步確認為失聯楊男，已明顯死亡，正運往登山口，後續交由警方處置。

警方指出，芙蓉山因多處陡峻地形，對山友頗具挑戰性，不過，山區氣候變化大，且山徑多竹林、叉路，建議攜伴登山；楊男輕裝前往芙蓉山登山，預料是要單日往返，不過，為何會陳屍在中途的山徑，有待進行相驗釐清死因。（編輯：陳仁華）1111030