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雲林某汽修廠暗夜火警 1婦人受困身亡

2022/11/1 08:32（11/1 09:06 更新）
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雲林縣消防局1日凌晨0時許接獲民眾報案，指稱元長鄉某汽修廠起火，疑似有人受困，消防人員抵達後，立即布水線搶救，控制火勢。（消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月1日
雲林縣消防局1日凌晨0時許接獲民眾報案，指稱元長鄉某汽修廠起火，疑似有人受困，消防人員抵達後，立即布水線搶救，控制火勢。（消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月1日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣消防局今天凌晨0時許接獲報案，指稱元長鄉某汽修廠起火疑似有人受困，消防人員抵達後布水線搶救，約1小時火勢獲得控制，邱姓婦人被發現時已死亡，起火原因待釐清。

雲林縣消防局表示，今天凌晨0時31分接獲民眾報案，指稱元長鄉某汽修廠火警，疑似有人受困屋內。獲報後，立即派遣元長、北港、東勢分隊及第二大隊人車前往搶救。

消防人員到達時，汽修廠全面燃燒，火舌從屋內竄出，夾雜大量濃煙，邱姓婦人受困屋內，消防人員立即布水線搶救。

由於汽修廠內堆置大量潤滑油、機油等，且1樓為鋼筋混凝土連棟建築，2樓鐵皮加蓋，增加搶救困難度。

火勢約1小時獲得控制，搜救人員在汽修廠2樓離樓梯口約5公尺處找到受困的邱姓婦人（56歲），但她全身焦黑明顯死亡。

雲林縣消防局指出，現場燃燒面積約400平方公尺，起火原因待釐清。（編輯：戴光育）1111101

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