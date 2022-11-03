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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

轉彎遭纜線勾住脖子 女騎士往後摔倒手腳擦傷

2022/11/3 10:49（11/3 12:41 更新）
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23歲蔡姓女騎士日前騎機車行經台中市沙鹿區台灣大道與光華路口，右轉時脖子遭號誌桿上垂落纜線勾住，整個人往後摔倒，手腳擦傷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月3日
23歲蔡姓女騎士日前騎機車行經台中市沙鹿區台灣大道與光華路口，右轉時脖子遭號誌桿上垂落纜線勾住，整個人往後摔倒，手腳擦傷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）23歲女騎士日前騎機車行經台中市沙鹿區台灣大道與光華路口，右轉時脖子遭號誌桿上垂落纜線勾住，整個人往後摔倒造成手腳擦傷；警方調查，此為監視器線路近日遭強風吹落，已通報公所搶修。

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蔡姓女騎士日前騎機車行經台中市沙鹿區台灣大道與光華路口，右轉時勾到號誌桿上垂落的纜線而往後摔倒，造成手腳擦傷；有民眾將過程在臉書（Facebook）社群發文，文中提到，下雨天視線不良，電線掛在路邊勾到脖子，整個人被吊起來往後摔。

清水警分局今天透過文字稿表示，垂落的電線為沙鹿區公所配置的監視器線路，在10月28日上午曾遭聯結車勾斷，當時即通報區公所到場維修，近日因東北季風增強導致電線垂落，警方已經通知區公所到場確認並立即搶修。（編輯：陳仁華）1111103

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