高雄男求復合遭拒 提油自焚送醫搶救

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高雄市黃姓男子3日下午到謝姓前女友工作的診所要求復合遭拒，黃男竟以汽油淋身引發火警，也導致謝女輕微燒傷，兩人皆送醫治療。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄40歲黃姓男子為挽回感情，今天下午到43歲謝姓前女友工作的牙醫診所，要求復合遭拒，黃男竟以汽油淋身，引發火警，也導致謝女輕微燒傷，警消獲報到場撲滅火勢，將2人送醫。

高雄市消防局下午2時39分獲報楠梓區德民路有火警，出動18車35人前往搶救，下午3時4分火勢撲滅，黃男多處燒燙傷，意識清楚，後送高雄榮總救治；謝女輕微燒傷、意識清楚，送國軍左營醫院檢查治療。

警方初步調查，黃男與謝女疑似感情糾紛，分手後黃男想要復合遭拒，竟以汽油潑身，結果引燃，但確切事發經過原因，仍有待進一步調查釐清。

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警方表示，黃男引發火警後，診所發現後立即打電話通報警消，警消獲報到場時濃煙密布，消防人員到場後將火勢撲滅，進入診所救出黃男及謝女，並送醫急救。目前正調閱相關監錄系統釐清案情，全案將朝公共危險罪偵辦。（編輯：謝雅竹）1111103

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。