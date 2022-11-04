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中市男子酒駕連環撞4車遭送辦 2人頭部受傷

2022/11/4 11:55（11/4 13:41 更新）
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台中市西屯區4日凌晨發生碰撞事故，張姓男子酒駕行經台灣大道2段，未注意車前狀況，連續碰撞停等紅燈的4輛自小客車，造成車輛毀損、2人頭部受輕傷，警方將張男依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月4日
台中市西屯區4日凌晨發生碰撞事故，張姓男子酒駕行經台灣大道2段，未注意車前狀況，連續碰撞停等紅燈的4輛自小客車，造成車輛毀損、2人頭部受輕傷，警方將張男依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市西屯區今晨發生連環撞事故，警方表示，張姓男子酒駕未注意車前狀況，連續碰撞停等紅燈的4輛自小客車，造成車輛毀損、2人頭部受輕傷，張男依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警察局第六分局指出，凌晨1時50分許獲報，指稱西屯區台灣大道二段頂何厝公車站前發生多輛車子碰撞事故。獲報後，派員到場發現共有5輛車子因碰撞受損，其中有2人頭部受輕傷自行就醫。

警方指出，張姓男子（78年次）駕車沿台灣大道二段往漢口路方向直行，行經事故地點時，碰撞當時正在停等紅燈的4輛自小客，現場共5輛自小客的車頭或車尾都受撞毀損。

警方表示，經酒測後，張男酒測值超標，初步判定未注意車前狀態而肇事，全案依公共危險罪移送法辦。（編輯：戴光育）1111104

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