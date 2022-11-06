林口男酒駕撞進派出所 當場逮捕將被求償

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）蔡姓男子今天凌晨酒醉駕車，撞進新北市林口警分局文林派出所，所幸值班員警聽到聲響迅速跳開未受傷，警方上前查看並逮捕駕駛蔡男，蔡嫌腰部不適戒護就醫，也將另外求償損失。

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新北市林口警分局今天發布新聞稿表示，蔡嫌今天凌晨酒後駕車，從工廠返家途中，行經文林派出所前，因不勝酒力失控撞進派出所內。

事故發生後，員警立即上前查看，經酒測蔡嫌酒測值超標，當場逮捕；蔡嫌因腰部不適，由員警戒護送醫，待後續出院警方將依酒駕公共危險、毀損公物等罪，移請新北地檢署偵辦；另派出所財物損失待清點後，也將向蔡嫌求償。（編輯：陳仁華）1111106

蔡姓男子6日凌晨酒醉駕車，撞進新北市林口警分局文林派出所，警方立即逮捕並戒護就醫，將另外求償損失。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日