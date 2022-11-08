淡水居酒屋玩骰盅釀命案 凶嫌判刑13年定讞

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（中央社記者林長順台北8日電）江姓、李姓、潘姓男子等人去年9月間在居酒屋飲酒聊天，潘、李因玩骰盅遊戲時起衝突，李男持餐盤攻擊潘男頭部，江男持刀刺死潘男。最高法院今天依殺人罪判江男13年徒刑定讞。

判決指出，江男與李男是朋友，2人去年9月24日凌晨受邀到新北市淡水區一家居酒屋喝酒聊天，與李、江不相識的潘男也在場。凌晨3時55分許，潘男因玩骰盅遊戲與李男發生口角爭執，並徒手抓住李男脖子，李男推開潘男後，持餐盤攻擊潘男頭部。

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判決表示，江男見潘男出手拉扯李男，持玻璃酒瓶猛力揮擊潘男頭部，並於混亂中，持隨身攜帶彈簧刀朝潘男左胸猛力刺擊1次，潘男當場倒臥在地。經警消人員到場將潘男送醫，但潘男仍於凌晨近6時許死亡。

台灣高等法院審酌江男犯後坦承犯行，並有悔意，但罔顧他人生命安全，危害社會秩序甚鉅，依殺人罪判處有期徒刑13年；李男被依傷害罪判刑8月。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。（編輯：方沛清）1111108