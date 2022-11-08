阿里山林鐵台車煞車連桿斷裂事故 2道班工受傷

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阿里山林業鐵路台車7日行駛至樟腦寮車站中途，發生煞車連桿斷裂下滑情形，台車上2名道班工先後跳車，其中1人頭部撕裂傷及身體擦傷，另1人手臂擦傷。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）阿里山林業鐵路台車昨天行駛至樟腦寮車站中途，發生煞車連桿斷裂下滑情形，台車上2名道班工先後跳車受傷，其中翁男頭部撕裂傷及身體擦傷，另1人手臂擦傷；事故待釐清。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，台車事故主要是竹崎監工區道班工於昨天下午駕駛台車並載運小怪手，由獨立山車站出發返回樟腦寮車站，途中因台車發生煞車連桿斷裂下滑。

當時台車上2名道班工先後跳車而受傷，其中翁男經醫師診斷結果，頭部有一處3公分撕裂傷無需縫針，右後肩、左臀擦傷，後續需觀察3天是否有腦震盪情形；另1名員工僅手臂擦傷，自行處理傷勢。

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阿里山林鐵及文資處指出，阿里山林鐵於7月12日發生台車事故，因路線管制問題，造成委外廠商員工受傷。7月13日則是因平交道旁的既成道路有車輛駛近而緊急煞車，造成道班工受傷，以及昨天的台車事故，均依規定通報鐵道局及林務局，並積極研議且實施台車安全改善措施。

阿里山林鐵及文資處表示，台車安全改善措施，包括台車已全面加強安全防護設施，並限速、限重；崎頂平交道已增設警燈音；已全面清查標示具風險平交道岔路處，台車應慢行通過；已委請機械技師測試台車外，將再進行檢查；研議修正規章，台車駕駛訓練考核及技能檢定；持續爭取經費研發安全巡軌車輛。（編輯：張雅淨）1111108