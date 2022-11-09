釣客墜落基隆外木山漁港防波堤 送醫命危

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64歲孔姓男子9日晚間在基隆外木山漁港防波堤釣魚時疑不慎失足墜落堤外平台，消防獲報到場救援，先垂降至防波堤下，將失去生命跡象的孔男固定在籃式救護擔架後拉到堤頂，再接力送下港區，由救護車送醫急救。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）64歲孔姓男子今天晚間在外木山漁港防波堤釣魚，疑失足墜落至10公尺高堤外平台，消防抵達時，發現孔男頭顱破裂已失去呼吸、心跳，搬運至港區後送醫急救。

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基隆市消防局晚間6時45分獲報後，立即派遣中山分隊人車前往救援，附近釣客向搜救人員表示，突然聽見有人喊「啊」一聲，上前查看，發現一名男子從防波堤紅燈塔墜落到靠海側堤外平台，高度約10公尺。

消防垂降至防波堤下，將男子固定在籃式救護擔架後拉到堤頂，再接力送下港區，由救護車送至基隆長庚醫院急救。相關單位初步瞭解，墜落者為64歲孔姓男子，警方將通知發現人及家屬至派出所製作相關卷資，瞭解案發過程。（編輯：張雅淨）1111109