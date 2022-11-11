黃子佼將現身台北地院 出席國民法官成果發表活動

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（中央社記者林長順台北11日電）國民法官新制將於明年1月上路，台北地方法院已完成2輪次各4場次、合計8場的模擬法庭，北院明天上午將舉行「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動，邀請藝人黃子佼與法官洪甯雅共同介紹北院國民法官教育園區。

台北地院指出，國民法官法於民國109年8月12日總統公布後，北院已完成2輪次各4場次，合計8場的模擬法庭，在第1輪次演練階段，北院首創於國民法官選任程序中，以平板電腦搭配資訊同仁開發的答題回應程式進行候選國民法官全體詢問模式，在評議與表決時，首度採取秘密投票、開票後表決單當場銷燬方式。

北院表示，自第3場次起，同步在每場增設2至4組的影子團，為深化模擬成效，於第2輪次各場次，分別進行「專業聚焦」、「向下扎根」、「全民參與」、「邁向國際」的個別程序主題式深度模擬與演練，再由研究團隊忠實紀錄各場次模擬過程及發現的問題，加以彙整、分析、歸納、提出初步意見及建議，撰寫成研究報告。

北院指出，北院同仁及積極熱心參與國民法官模擬法庭的審、檢、辯、人民及學界、各機關團體，高度期許將模擬所得成果回饋國家、司法及社會大眾，北院將於明天上午9時30分，在5樓大禮堂舉辦「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動。

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北院表示，現場邀請TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲進行鋼琴三重奏演出，並有曾在美國音樂學院習業的神秘嘉賓參與演奏。研究報告新書發表首先由導演唐福睿及法官廖晉賦共同與談介紹，接著由黃子佼與洪甯雅介紹國民法官教育園區，北院模擬法庭成果及幕後花絮影片也將首度公開播放。

另外，北院政風主任林靜瑜將主持擔綱逗陣繞法院活動，現場採茶會形式，設置裝置藝術及留言牆。茶會中，北院國民法官庭長及全體法官也將在場與來賓相互交流，積極與社會對話，使多元的聲音進入法院。（編輯：張銘坤）1111111