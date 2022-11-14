新北男騎車掉5.6萬 民眾熱心撿拾全找回

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（中央社記者高華謙新北14日電）新北市新店區57歲莊姓男子今天騎機車時疑口袋破洞，沿路掉新台幣5.6萬元，有機車騎士追上去找失主，還有至少5名民眾幫忙撿錢，5.6萬全數尋回。

有網友在社群網站臉書（Facebook）社團「爆料公社」貼出影片，畫面中一名男子騎車經過，大筆鈔票沿路飛舞並散落一地，有機車騎士立刻催油門去追尋失主，經過的機車騎士與民眾見狀，也立刻協助撿拾，現場至少有5人在幫忙撿錢。

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這名網友發文表示，這起事件就發生在他店門口，台灣最美的風景是人。「辛苦錢，不要再這麼粗心就好，哪有人整疊錢放外套還沒有綁起來，然後口袋破超大洞還不知道的啦」。

新北市政府警察局新店分局表示，今天11時41分接獲民眾報案，稱在新店區安民街附近看到大筆現金散落一地，經調查，是57歲莊姓男子騎車時不小心掉落5.6萬元，並在現場熱心民眾幫忙下全數尋回。（編輯：唐聲揚）1111114