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苗栗檢警查獲3起賄選案 2候選人20萬元交保

2022/11/15 14:32
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣15日電）苗栗縣地檢署今天表示，近日共查獲卓蘭鎮李姓鎮民代表候選人、縣議員第一選區羅姓候選人涉及賄選案，訊後諭知李男、羅男20萬元交保候傳。

苗栗地檢署今天發新聞稿表示，檢察官邱舒虹指揮，動員檢察官及司法警察持搜索票，搜索並傳喚卓蘭鎮李姓鎮民代表候選人、涉嫌收受賄賂之選民共14人到案說明，查扣現金賄選及不法政治獻金款項合計新台幣94萬3400元。

苗檢表示，經檢察官漏夜偵訊後，認為李姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法及政治獻金法，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，予以20萬元交保並限制住居，選民則分別限制住居或請回。

此外，檢察官張亞筑指揮偵辦苗栗縣議員第一選區羅姓候選人，每次以1000元至6000元不等金額，假借捐助選區內社區發展協會、歌唱班名義之現金賄選案件，昨天發動搜索及傳喚羅姓候選人、6名證人到案說明。

檢察官複訊後，認為羅姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法，對團體、機構假借捐助名義投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知20萬元交保。

苗栗地檢署檢察官蘇皜翔指揮偵辦，張姓男子及其陳姓秘書，涉嫌為張姓通霄鎮長候選人以每票500元之現金賄選案件，昨天發動搜索及傳喚張男等22人到案說明，檢察官複訊後，認為張男與陳姓秘書涉犯投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知各3萬元交保。（編輯：李錫璋）1111115

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