台中大甲區里長拚連任涉假送暖真買票 5萬元交保

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市大甲區競選連任的洪姓現任里長，涉嫌以發放「寒冬送暖活動」救濟金活動，以新台幣1500元的紅包對里民買票，檢方獲報偵辦，訊問後依違反選罷法罪嫌，諭知以5萬元交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方接獲檢舉指稱，大甲區義和里競選連任的洪姓女里長，透過關係遊說某佛教團體基金會人員，將今年度「寒冬送暖活動」救濟金改至她的競選總部發放。

民國111年11月7日下午，先由洪女決定領取救濟金的里民名單，並親自通知符合資格的中低收入戶里民共10人，前往她的競選總部領取，再由佛教團體基金會人員發放每戶1500元的紅包，在場人員並呼喊「凍選」口號，暗示收受救濟金的里民投票支持洪女。

案經檢察官指揮警方蒐證後，於16日上午到洪女住處兼競選辦公室等5處地點執行搜索，傳喚洪女、佛教基金會人員、選民共16人到案說明，並查扣紅包袋、領取救濟金名冊等證物。

檢察官訊問後，認定洪女涉嫌違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，諭知以5萬元交保。（編輯：陳仁華）1111117