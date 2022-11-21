汽車買賣糾紛竟持球棒砸車 台中警逮4人送辦

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台中市西屯區一家車行的車輛日前遭人持棍棒毀損後逃逸，警方21日公布，經組成專案小組展開偵辦，將涉案4人查緝到案，並查扣做案球棒，全案依法移送法辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市西屯區1家車行的車輛日前遭人持棍棒毀損後逃逸，警方今天表示，經組成專案小組展開偵辦，將涉案4人查緝到案，並查扣做案球棒及起出毒品咖啡包283包，依法移送法辦。

警方表示，16日凌晨2時7分許，位於西屯區中平路上的1家車行，發現車輛遭人持棍棒毀損，而做案者隨即逃離現場，警方獲報後立即組成專案小組展開調查。

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警方追查發現，被害車行車子於凌晨遭人持棍棒破壞車窗，車身並有凹陷，接獲報案後，鎖定2輛涉案車輛，迅速查緝蘇姓男子（88年次）等4人到案，雙方疑有汽車買賣糾紛，進而夥同友人前往車行並毀損車輛。

警方指出，案發當天即將蘇男等4人一網打盡，查扣作案球棒，並起獲毒品咖啡包283包，全案依照妨害秩序、毀損、毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1111121