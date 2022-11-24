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竹縣警查贓車遭衝撞開22槍 逃逸通緝犯高雄落網

2022/11/24 12:35（11/24 12:51 更新）
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新竹縣警方22日中午盤查失竊車輛時卻遭對方衝撞，員警開22槍射擊輪胎制止，但劉姓嫌犯（中）逃離並轉乘交通工具遠赴高雄，警方24日將劉嫌緝捕到案。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月24日
新竹縣警方22日中午盤查失竊車輛時卻遭對方衝撞，員警開22槍射擊輪胎制止，但劉姓嫌犯（中）逃離並轉乘交通工具遠赴高雄，警方24日將劉嫌緝捕到案。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹縣警22日盤查贓車時遭衝撞，員警開22槍射擊對方輪胎制止，仍被劉姓犯嫌開車逃離，劉嫌隨後棄車轉搭交通工具南下高雄。警方追到高雄，今天將因案遭通緝的劉嫌緝捕到案。

新竹縣政府警察局竹東分局發布新聞稿指出，寶山分駐所員警在22日上午11許在某社區發現一輛失竊轎車，準備攔查時，遭對方衝撞員警車輛，員警開槍射擊對方車輛輪胎共22發，但仍被嫌犯開車逃離現場。

警方表示，追捕過程中，嫌犯開車不只衝撞員警，也衝撞民宅，造成2戶瓦斯管線撞斷、瓦斯外漏，所幸未釀災情。員警持續巡查，發現嫌犯駕駛的肇事車輛停放在路旁，但人已逃離現場。

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警方指出，經調閱沿線近百支監視器，發現是20多歲的劉姓嫌犯涉案，劉嫌逃離現場後棄車徒步逃逸，接著轉搭交通工具南下高雄，且關閉手機試圖躲避查緝。警方追查至高雄，今天將逃逸的劉姓嫌犯緝捕歸案。

警方表示，劉姓嫌犯因涉詐欺、侵占、竊盜及毀損等被通緝在案，疑因不願入監服刑，拒絕盤查駕車衝撞警察。警詢後，將劉姓嫌犯依涉妨害公務、毀損等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1111124

#高雄
#寶山分駐所
#查贓車開槍
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