汪小菲反擊大S 提債務人異議之訴並聲請停止執行獲准

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藝人大S徐熙媛（左）日前以中國籍前夫汪小菲（右）未履行離婚協議聲請強制執行。汪小菲提起「債務人異議」之訴，並擔保新台幣165萬元向法院聲請停止執行獲准。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北25日電）藝人大S徐熙媛日前以中國籍前夫汪小菲未履行離婚協議，向法院聲請強制執行。汪小菲日前向台北地院提起「債務人異議」之訴，並擔保新台幣165萬元向法院聲請停止執行獲准。

汪小菲主張，徐女日前持調解筆錄為執行名義，主張他未依調解筆錄約定給付費用，聲請對他強制執行750萬元，經北院受理。但他並未違反給付義務，已依法提起債務人異議之訴，為免造成不可回復損害，聲請於訴訟終結前停止執行。

北院指出，汪小菲的確已提起債務人異議之訴，並聲請裁定停止強制執行，因為執行事件的執行程序尚未終結，汪小菲聲請停止執行，與強制執行法規定相符，應予准許。

北院表示，本案訴訟標的價額為750萬元，汪小菲提供擔保金額165萬元後，得停止執行。可抗告。（編輯：張銘坤）1111125