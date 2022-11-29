桃園區派出所對面租屋遭逮 失聯移工：以為很安全

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桃園警分局大樹派出所29日表示，警方執行清樓專案時接獲可靠情資，指某社區大樓常有失聯移工出入，28日晚間編排優勢警力進行查處，果然查獲8名越南籍失聯移工。移工表示，以為派出所對面很安全才會租屋。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年11月29日

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市某社區有大批移工進出，引起社區管理員注意報警，桃園警分局表示，警方昨晚埋伏查獲8名失聯移工，移工表示，以為派出所對面很安全才租屋，調查後送移民署桃園專勤隊收容。

桃園分局大樹派出所副所長景暐勛今天接受媒體聯訪表示，警方在執行清樓專案時接獲可靠情資表示，某社區大樓經常有失聯移工出入，昨天晚間6時30分許，編排優勢警力進行查處，果然順利查獲8名越南籍失聯移工，全案移請移民署桃園專勤隊收容。

警方表示，大樹派出所對面的社區大樓社區管理人員，近日發現某戶住家搬來多名移工，且進出都由車輛統一載運自地下室出入，顯得很不尋常。

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警方獲報後進行監控蒐證，研判應是失聯移工宿舍，昨晚由大樹派出所所長張邦寧率員警進行查緝，為避免車輛衝撞逃逸，員警在社區地下停場內埋伏守候，等到車輛進入地下室2樓熄火後，員警才控制車輛。

警方指出，經過盤查，車上共有32歲的阮姓等8名越南籍失聯移工，平時在新北市工作，移工們以為承租緊鄰派出所的社區大樓作為宿舍，警方應該不會進入社區臨檢應該很安全，平日為避人耳目，8人也鮮少外出，工作時更駕車同進同出，沒想到還是被逮。（編輯：張銘坤）1111129