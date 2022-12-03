男子駕車企圖衝過臨檢點 警開3槍嚇阻逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北3日電）周姓男子與前妻口角，拒絕到場員警盤查，駕車逃逸，雙方追逐至華翠大橋，遇到台北市警方設臨檢點，周男企圖開車衝過，員警朝後輪開3槍，才停車受檢。警方將周男依法送辦。

台北市警察局萬華分局莒光派出所所長王韶瑋今天指出，2日夜間11時許，在華翠大橋往台北市端設路檢站實施臨檢時，發現有一輛轎車不接受攔查，且企圖衝過路檢站，因現場仍有其他車輛受檢，員警見恐危急其他駕駛安全，朝此轎車的左後輪開3槍，駕駛才停車，下車接受盤查。

警方表示，53歲周姓男子先在新北市附近與前妻發生口角糾紛，新北市員警獲報後到場處理，周男拒絕盤查並駕車逃逸，員警隨即開巡邏車跟隨，雙方從新北市追逐至華翠大橋，剛好遇到台北市警方設置酒測路檢站，且現場有多輛汽車停車接受臨檢。

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開巡邏車的員警發現周姓男子的車輛被卡在路檢站前，見時機成熟採強勢作為，立即下車進行攔查，但周男仍不停車，企圖衝過路檢點，現場執行臨檢勤務的台北市萬華警分局莒光派出所呂姓員警迅速反應，朝左後車輪開3槍，才阻止周男，無人受傷。

警方指出，周姓男子經路檢點拒檢行為，將依違反道路交通管理處罰條例告發。周男沒有通緝身分，車上無違禁物品，新北市警方將依妨害公務罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1111203