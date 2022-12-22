餐廳上菜「吃過的毛豆」 衛生局稽查令改善疏失

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苗栗縣朱姓女子前往韓式連鎖餐廳用餐，店員提供小菜竟是其他顧客吃過的毛豆，豆莢內一顆豆子都沒有；苗栗縣衛生局22日派員前往餐廳稽查。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）有消費者前往苗栗縣頭份市一家韓式連鎖餐廳用餐，吃到「其他客人吃過的毛豆」，店家坦承疏失並致歉；縣府衛生局今天派員稽查，認為製備流程有污染之虞，令1週內改善。

苗栗縣政府衛生局表示，上午派員稽查餐廳現場環境，發現有分裝食材未完整包覆，製備流程有污染之虞，已要求限期改善，需於12月29日前改善完成，若未於期限內改善，將依照違反食安法處罰。

衛生局指出，有關員工加強教育訓練部分，業者亦需於期限內辦理並檢附資料備查。

這起事件起因於一名朱姓女子19日晚間與家人前往頭份市一家韓式料理連鎖餐廳用餐，業者依照慣例先上多樣小菜，朱女夾了一條毛豆放入嘴裡，豆莢內卻沒有豆子，接著丈夫吃的也沒有豆子，檢查整盤毛豆「全是空的」。

朱女向店家反映後，業者坦承是服務生疏失，誤把其他顧客吃完的毛豆放到出餐桌，再送給客人食用。儘管店長不斷道歉並免單，女子仍感到不安與噁心，「剛剛放進嘴裡的，是別人吃過、舔過再吐出來的毛豆莢」，並將這段經歷PO網抒發。（編輯：李錫璋）1111222