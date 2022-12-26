餐桌口角引發鬥毆 友人助陣反遭西瓜刀劃傷送醫

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市吳男昨晚攜女友到友人呂男家用餐，因不滿呂男與女友口角甚至作勢毆打，吳男與呂男發生鬥毆，吳男憤而找人助陣，但友人卻反遭西瓜刀劃傷，八德分局獲報將依傷害罪送辦。

桃園市警局八德分局四維派出所副所長黃信銘今天接受媒體聯訪表示，30歲吳男與女友23歲傅女，昨晚10時許前往20歲友人呂男的介壽路租屋處用餐時，傅女因故與呂男發生口角，氣憤的呂男作勢要打傅女，吳男為保護女友與呂男發生鬥毆，氣憤的吳男通知朋友朱男（27歲）等5人前來。

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黃信銘指出，呂男見對方人多勢眾，便拿出西瓜刀揮舞砍傷朱男，雙方在互扯中呂男自己也被西瓜刀劃傷，警方接獲報案後立即趕赴現場，除了將受傷的朱男及呂男送醫救護，其餘在場者都帶回派出所偵辦，後續將依傷害罪嫌移請桃園地檢偵辦。

黃信銘說，朱男因為傷口不斷流血，送醫時血跡大量滴落在大樓電梯間及附近停車場，目前仍在住院觀察中，警方呼籲，遇爭端事故應理性處理，警方面對不法都將嚴正依法處理，不容許任何暴力事件發生，以維護社會治安。（編輯：張銘坤）1111226