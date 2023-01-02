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男子涉酒駕肇逃找友人頂替 彰化警識破送辦

2023/1/2 12:11
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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）蔡姓男子開車行經彰化市彰鹿路時發生車禍後逃逸，警方通知蔡男到案，蔡男帶著屈姓友人到場，並佯稱開車的是屈男，但蔡男渾身酒氣被識破，警詢後將蔡男依過失傷害等罪嫌送辦。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，蔡男去年12月25日下午駕駛自小客車行經彰化市彰鹿路時，前方車輛在黃線區準備迴轉，蔡男駕自小客車涉煞車不及追撞前車後逃逸。

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警方指出，車禍中有人受傷，經調閱路口監視器畫面以車追人，循線通知車主蔡男到案，蔡男接獲通知後與友人屈男一起到場，還佯稱開車的是屈男，但承辦案件的員警發現蔡男神情有異且渾身酒氣，察覺事有蹊蹺，採取隔離詢問。

警方表示，對蔡男進行酒測，發現酒測值嚴重超標，於是向蔡、屈男2人曉以大義，屈男當場反過頭指認蔡男涉案，蔡男見東窗事發後坦承不諱並對說謊感到後悔。警詢後，蔡男被依公共危險及過失傷害罪嫌函送彰化地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120102

#彰化市彰鹿路
#彰化地檢署
#酒駕肇逃
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