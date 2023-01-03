國民法官新制上路 司法院攜手郵局發行紀念郵票

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（中央社記者劉世怡台北3日電）國民法官新制已上路，司法院與中華郵政今天合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張，藉由郵票蘊含「傳遞」意涵，象徵國民法官新制讓司法與人民進一步溝通對話。

司法院發布新聞稿指出，國民法官新制於1月1日正式施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，深具劃時代意義；為宣告新制正式實施並紀念新制施行，司法院與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張，並於今天舉辦發行典禮。

司法院長許宗力接受聯訪表示，藉由郵票所蘊含的「傳遞」意涵，象徵國民法官新制讓司法與人民進一步溝通對話；過去人們都認為法官太專業、離人民的感情太遠，透過職業法官與國民法官一起審理案件，就可以拉近人民與司法的距離。

許宗力致詞提及，國民法官新制在刑事訴訟的特色之一「起訴狀一本、卷證不併送」，意思就是法官在開庭之前，只有看到一紙檢察官的起訴書，相關證據都要等到開庭的時候透過檢辯雙方的攻防，才看到證據，進而形成一個心證。

許宗力解釋，法官不要太早接觸或看到證據，不要太早被任何一方證據所污染，法官要以一片白紙到法庭上，透過開庭時檢辯雙方的攻防才形成心證；如果此新制實施順利，未來考慮就重大刑案也以此方向來進行。

媒體提問，如果遇到上訴審撤銷改判，會不會有違背國民法官立法意旨情形？許宗力對此回應，有對上訴審有所限制，除非有一個非常重大違背法律的理由，不然都是要去尊重國民法官案件的認事用法，也就是，「認」明「事」實、使「用」適當的「法」律，來得到合理的結論。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，郵票中呈現出國民法官法庭上6名國民法官與3名職業法官端坐法檯，認真聆聽、全神貫注的形象，另以國定古績的司法大廈當背景，共計發行52萬套。

司法院指出，只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法檯上，共同討論、一起審判重大刑事案件；國民法官制度需要全民的支持，不必擔心不會法律，只要憑藉自己的生活經驗與觀點，積極參與、認真聆聽、勇於表達，就能讓審判的關注面向更全面、更多元，就是最棒的國民法官。

法務部長蔡清祥致詞表示，國民法官制度開啟全新審判模式，與現行刑事訴訟程序有極大的不同，且因適用國民法官法案件的有罪判決門檻提高，偵查中檢察官調查證據須更加精緻化及全面化，各地檢署成立「國民法官專組」來對應各地方法院成立的國民法官專庭；針對犯罪案件檢察官會完備偵查，以充足的證據提起公訴，並在公訴法庭堅實且積極地舉證及盡力說服，扮演好國家公益代表人的角色，使犯罪被告得到公平的審判。

此外，今天活動找來屏東縣泰武國小學生組成的「泰武古謠傳唱」，演唱多首古謠，包括一曲「我們可改變世界 We can make a difference」，象徵國民法官新制讓國民與法官相聚一堂、同心合作，讓審判視角更全面，進而改變司法，讓社會更和諧安詳，邁向更好的明天。（編輯：李亨山）1120103