無業男向8旬母要錢遭拒涉放火燒屋 嘉檢聲押獲准

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）無業的李姓男子昨天向8旬母親要錢遭拒，李男涉在住處燒紙威脅放火燒房屋，警方據報趕到，李男點火燒報紙遭警方制伏並移送，檢方依有再犯之虞，今天向嘉義地院聲押獲准。

檢警表示，李男年過半百仍游手好閒，長期向8旬母親伸手要錢，李男昨天下午再次向母親要錢遭拒絕，竟大發脾氣，準備在民雄鄉住處的庭院燒機車，被李男的姊姊當場制止。

檢警指出，李男後來在客廳、房間燃燒報紙及衛生紙，所幸火勢不大，都被及時撲滅，李男的姊姊擔憂住處發生火警，報警處理。警方趕到時，李男無視警方到場仍點燃報紙，隨即被警方制伏，並帶回派出所訊問。

李男辯稱放火不是要燒房子，而是要燒自己。警詢後，昨晚依公共危險罪嫌將李男移送嘉義地檢署偵辦；檢方複訊後，認為李男犯罪嫌疑重大，且有再犯之虞，今晨向嘉義地方法院聲請羈押。

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嘉義地方法院今天下午表示，李男雖坦承犯行，但前後所述不一，且放火之處有放置其它易燃物品，若不及時撲滅火勢，後果不堪設想。

法院指出，考量李男僅因向母親索討金錢遭拒即涉及放火、恐嚇行為，並參酌李男無工作，目前尚有負債，加上日前已有索取金錢遭拒作勢放火情形，可見李男有反覆實施同一犯罪行為之虞，因此，有羈押必要性，裁定羈押。（編輯：戴光育）1120103