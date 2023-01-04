未婚女網咖產子 檢方聲請羈押禁見

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市潘姓女子3日凌晨在網咖生下男嬰後，將遺體塞入垃圾袋，潘女今天出院，檢方訊後認為潘女涉犯殺人罪，有勾串共犯證人、湮滅證據及逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署今天表示，潘女昨天因身體狀況先行住院就醫，今天經醫院評估身體無礙辦理出院，檢察官隨即複訊。經檢察官訊後，認為潘女犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人及湮滅證據之虞，潘女無一定住居所，有逃亡之虞，所涉為殺人罪嫌，最輕10年以上重罪，有羈押必要，向台中地院聲請羈押禁見。

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24歲潘姓女子未婚，3日凌晨在網咖包廂內產下一名男嬰，她將男嬰遺體與胎盤、臍帶裝入塑膠袋，因身體不適打電話給友人，潘女友人到場發現男嬰死亡，勸說潘女打電話報案。

台中市警察局第一分局繼中派出所獲報後，派員前往現場處理，警方在潘女的背包內，發現裝有男嬰遺體的塑膠袋，員警並通報救護車到場將潘女送醫。台中市社會局後續將協助嬰兒的喪葬事宜，也會評估家庭的經濟狀況及女子未來的生活規劃。（編輯：謝雅竹）1120104