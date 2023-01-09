酒駕男拒測遭罰不繳 人壽保險金遭扣押抵繳

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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）雲林縣吳姓男子去年1月酒後騎車遭警方酒測攔檢，但是他無照駕駛且拒絕檢測因此被裁罰；吳男被罰後不予理會，執行署嘉義分署扣押人壽保險金，吳男只能解約抵繳。

執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，雲林縣吳姓男子去年1月酒後騎乘他人機車，行駛在台北市和平西路二段時被警察酒測攔檢，但他無照駕駛且拒絕檢測，因此被裁罰新台幣18萬元。

吳男因不繳罰鍰，被台北市交通事件裁決所移送行政強制執行。嘉義分署執行人員先通知吳姓男子繳納，但吳男不理會，執行人員到其居住地未查得可供執行財產。

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執行人員透過高額壽險資訊連結作業，發現吳男有一件有效的人壽保險契約，保險費已繳費期滿。因此，執行人員立即扣押保險契約的保險金等受益給付。

吳男接到保險公司通知，才驚覺到事態嚴重，馬上與執行人員連繫，執行書記官告知已扣押到保險給付，如果他仍無法繳納，只能終止保險契約以部分保險給付金額抵繳。吳男考慮再三後無奈同意終止保險契約抵繳。（編輯：郭諭儒）1120109