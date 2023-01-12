中天以小韓粉做新聞遭罰案 二審認調查不備發回

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（中央社記者劉世怡台北12日電） NCC認定中天新聞台涉利用兒童連結韓國瑜的畫面，妨害兒童身心健康，開罰60萬元。中天不服興訟，一審敗訴。二審今天認定應調查此新聞如何妨害身心健康，廢棄原判決發回更審。

二審最高行政法院公布新聞資料指出，原判決認為此新聞的播送侵害或不良影響影像中的兒童，而非指其播送妨害收視兒童或少年之身心健康，如果是這樣認定，中天就沒有違反衛星廣播電視法，且新聞如果被認定有侵害影像中兒童的違法行為，國家通訊傳播委員會（NCC）也非裁罰的主管機關。

二審指出，台北高等行政法院更審時，應依職權調查此新聞如何妨害收視兒童或少年身心健康，如果新聞應為馬賽克及變聲處理是如何認定，NCC裁罰依據有無違誤。

全案緣於NCC於民國108年7月間表示，針對中天新聞台在108年4月2日播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」新聞，經民眾反映利用兒童突顯特定人物，違反衛星廣播電視法第27條第3項第2款規定，妨害兒童或少年身心健康，決議處罰新台幣60萬元。

NCC官員解釋，中天新聞台在「中天晨報」以韓國瑜後援會粉絲團民眾上傳的影片作為素材報導新聞，10歲以下的兒童不捨韓國瑜，邊哭邊罵；此案經民眾檢舉後，提到諮詢會議討論，學者專家認為，兒童心智尚未成熟，卻被用來與特定人物連結，且影像及聲音沒有適當處理，未來可能對兒童造成影響。

中天不服遭罰，提起行政訴訟，主張NCC並未傳訊女童或其家人，查明女童是否願意被拍攝、女童在影片的呈現是否感到不適、有無大人操縱等，因此NCC自行認定影響女童身心健康有違誤。

一審台北高等行政法院於109年間以NCC作成原處分前的相關程序符合規定，認事用法並無違誤，判中天敗訴。案經上訴，二審由最高行政法院審理。（編輯：唐聲揚）1120112