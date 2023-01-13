兄弟檔雲林租透天厝種大麻 涉毒品罪遭起訴

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丁姓兄弟檔涉嫌在雲林縣虎尾地區承租透天民宅，網購大麻種子栽種大麻，刑事局中打掌握情資循線前往查緝，查獲大批大麻植株、大麻花等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月13日

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（中央社記者蘇木春台中13日電）丁姓兄弟檔涉嫌在雲林縣承租透天民宅栽種大麻，刑事局中打掌握情資循線查緝，查獲大麻植株、大麻花等證物，並逮捕出資的黃姓男子，三人都被警方送辦，遭檢方依毒品罪嫌起訴。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，第四隊去年中接獲情資指出，丁男涉嫌在雲林縣虎尾地區，承租透天民宅並改裝成溫室環境製造栽種第二級毒品大麻，立即與嘉義市政府警察局第二分局、雲林縣政府警察局虎尾分局與斗六分局、台中市政府警察局第二分局等單位組成專案小組偵辦。

經警方密集跟監蒐證，掌握疑似栽種大麻處所後，於民國111年7月11日前往雲林縣虎尾地區的2處透天民宅，查獲30歲與29歲丁姓兄弟檔涉嫌從事製造、栽種大麻，並查扣大麻植株312株、大麻種子、乾燥大麻花與栽種大麻器具等證物。

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警方查出，30歲丁男透過網路購得大麻種子並上網自學栽種技術，從種子開始培植後，再以扦插方式不斷移植分株，發展至今規模長達數月之久，並挑選地處偏僻的區域，承租透天民宅作為製造栽種大麻處所，以躲避檢警查緝。

經專案小組向上溯源追查，掌握42歲黃男為提供資金及栽種設備，循線於111年10月3日至黃男位於新北市的住處逮人，警方全案依涉嫌違反毒品危害防制條例將黃男等3人移送雲林地檢署偵辦，全案於去年12月間起訴。（編輯：管中維）1120113