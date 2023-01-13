台南西港國中童軍教室冒濃煙 疑生火課餘燼釀禍
2023/1/13 16:41（1/13 17:06 更新）
台南市西港區西港國中童軍教室13日下午冒出陣陣濃煙，校方緊急疏散師生，消防人員獲報前往將火勢撲滅，所幸未造成傷亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月13日
（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市西港區西港國中童軍教室今天下午冒出濃煙，校方緊急疏散師生，消防人員獲報前往將火勢撲滅，未造成傷亡，校方初步調查，疑為下午童軍生火課程餘燼引發。
台南市政府消防局於下午3時9分接獲報案，西港國中3樓童軍教室冒出濃煙，當時無人使用，建物其他教室師生已被疏散，消防人員抵達現場後，隨即出水灌救，於3時25分將火勢撲滅，沒有人員受困受傷。
消防人員初步調查，校園G棟建物3樓童軍室雜物燃燒，燃燒面積約20平方公尺，財物損失待校方估算，校方指疑似為下午童軍生火課後，未注意餘燼引燃雜物，確切起火原因待釐清。（編輯：郭諭儒）1120113
台南市西港區西港國中1間當時無人使用的童軍教室13日下午冒出濃煙，消防人員獲報前往灌救，沒有人員受困受傷。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月13日
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