疑誣告糾紛兄弟檔遭槍擊 台中警逮2人偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市大甲區13日深夜發生槍擊案，陳姓兄弟在路旁突遭開槍，幸送醫後生命狀況穩定，警方逮捕涉案的黃姓男子等2人到案偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市大甲區昨天深夜發生槍擊案，陳姓兄弟在路旁突遭開槍，幸送醫後生命狀況穩定，警方3小時內逮捕涉案的黃姓男子等2人，雙方疑有誣告糾紛，警方正調查釐清。

台中市政府警察局大甲分局今天告訴中央社記者，昨天晚間10時43分獲報，甲后路二段一處民宅前疑有槍擊案，警方立即到場處理。

員警到場後，發現55歲、50歲陳姓兄弟身上有槍傷，立即通報救護車將傷者送往光田綜合醫院大甲院區救治，幸兩人輕傷、生命狀況穩定，警方在現場發現不發彈2顆、彈殼2枚，立即組成專案小組偵辦。

辦案人員分析案情並擴大調閱周邊監視器後，今天凌晨1時30分，在大甲區中山路一帶，將涉案的黃男逮捕，查獲做案改造手槍1支、子彈2發，並在大甲區光明路附近逮捕陳姓共犯到案。

警方初步調查，黃男與陳姓兄弟雙方有誣告糾紛，黃男認為陳姓兄弟態度傲慢，一時氣憤而犯案，警方將深入追查涉案的兩人是否另外涉及不法案件，並擴大溯源槍枝來源偵辦。（編輯：管中維）1120114