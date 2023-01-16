懷疑感情出軌刺殺女友致死 男子判15年定讞

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（中央社記者林長順台北16日電）桃園市曾姓男子懷疑林姓女友感情出軌，110年4月間持刀猛刺女友致死。台灣高等法院依殺人罪判處曾男有期徒刑15年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，曾男與林女曾經同居，但因雙方時常爭吵，林女搬到其他地方居住。民國110年4月21日，曾男發現林女與其他男子合照心生不滿，發私訊質問林女後怒氣難消，開貨車到中壢區林女工作的檳榔攤找林女。

判決表示，曾、林在檳榔攤內爭吵遭制止後，曾男將林女拉到隔壁的薑母鴨店內繼續談判，曾男認為林女關於感情出軌一事並未吐實，且林女迴護曖昧對象，怒氣更盛，持剪刀猛刺林女20多刀後逃逸，林女送醫不治。

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曾男到案後否認殺人，辯稱只有刺林女左小腿1刀，堅稱林女身上「其他傷勢都不是我刺的」。法院根據證人證詞、鑑識報告等相關證據，認定曾男行凶。

高院審理後，認為曾男不理性解決感情糾紛，選擇以暴力手段發洩不滿，且犯後矢口否認犯罪，不知悔改、態度惡劣，也未賠償，但考量他是因感情糾紛而衝動犯案，判處15年徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1120116