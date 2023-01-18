前立委之子涉國際通緝犯賣油給北韓 雄檢起訴5人

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）遭美國通緝的新加坡籍商人郭記成，自民國108年起透過陳姓商人將約5000噸油品賣給北韓。雄檢今天依資恐防制法等罪起訴陳男等5人，其中黃男為民進黨黃姓前立委之子。

黃男接受偵查聲稱，以為是跟著陳姓商人把油賣到中國賺取仲介費，才跟著對方一起前往新加坡見郭記成，不知道油品會被賣去北韓；陳男則辯稱，是依郭記成提供的經緯度把油載去那，不知道是跟北韓做生意。

不過，高雄地檢署依美方提供相關監控資料、以及多名證人說詞和事證不採信2人辯詞，今天偵結後依資恐防制法等罪嫌起訴陳男、黃男等5人。

北韓因發展核武和彈道飛彈計畫遭聯合國和其他國際制裁，進口石油等產品因而受限。雄檢起訴指出，涉和北韓從事油品交易，遭美國公布通緝的新加坡籍商人郭記成（Kwek Kee Seng）自108年1月4日起和陳姓商人、黃男、朱姓合夥人等人共同出資向越南承租「VIET TIN 01」油輪，並於同年2月間在高雄外海運補，再駛入北韓南浦港卸載2000噸汽油出售。

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郭記成等人同年7月間，又再合資購買聖克里斯多福及尼維斯籍油輪「SEA PRIMA」，載運2925噸柴油與北韓公司交易油品。且為躲避國際監控，還會特意將油輪不斷變更船籍、船名規避相關責任。

不過，郭男等人犯行遭美國間諜衛星盯上，經調查發現台灣人涉夥同犯案，包括前黃姓前立委之子。經將案件交給台灣，全案由雄檢指揮調查局航業處高雄調查站偵辦，循線傳喚黃男、陳男及朱男等人到案說明。（編輯：孫承武）1120118