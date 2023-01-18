辦募款餐會改免費宴請 高市議員落選人涉賄遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）民眾黨高市議員落選人陳惠君涉在選舉期間要求龔姓競總總幹事、蔡姓組長邀人舉辦募款餐會，但因未告知需付錢引起不滿，陳女改免費宴請130人，橋檢依違反選罷法起訴3人。

陳女到案後辯稱餐會事項均交由他人辦理，龔男、蔡女也否認賄選犯意；但檢方根據相關證詞及監視器畫面查出，蔡女一開始以免費餐會名義邀約6桌選民參加，當出席者得知須繳納新台幣5000元餐費多想打退堂鼓，而蔡女不但未繼續向受邀者募款，反而是向陳女和競選團隊以「流失選票」施壓，導致陳女為鞏固選票，仍席開13桌無償宴請選民，更在席間進行選舉活動。

橋頭地檢署調查，餐會現場不只布置了陳女競選旗幟，工作人員更穿著競選背心，甚至有不少民眾在參加前根本不認識陳女，據此不採信3人辯詞，今天依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權之人交付不正利益等罪起訴。

起訴指出，代表台灣民眾黨參選高雄市第4屆市議員第5選區（含高雄市大樹區、大社區、仁武區、鳥松區）未當選的陳惠君，原本預計在去年10月28日舉辦募款餐會，便請競選團隊指示蔡姓競總組長協助邀人，不料因雙方溝通問題，導致蔡女以免費名義邀請6桌選民、親友參加。

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蔡女事後得知參加者需繳餐費後，以「原則上這些事情要提前告知邀約者，這樣造成邀約者的困擾，變成我要對所有人說聲抱歉，重點是也會影響到選票」等理由施壓，甚至將里民不滿的訊息轉傳給陳女。

陳女競選團隊為鞏固選票，因此授意龔男、蔡女等人改免費招待選民用餐，更在餐會當天以1200元場地費、每桌8000元外燴費價格，席開13桌，宴請130名選民。法務部調查局高雄市調查處接獲情資後，去年11月17日前往搜索陳女競選總部等處。（編輯：黃世雅）1120118