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檢警調打擊境外茶混充台茶 111年查扣近120公噸

2023/1/18 20:08
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（中央社記者蕭博文台北18日電）高檢署今天表示，去年執行加強打擊境外茶混充台茶專案，共查扣以境外茶偽冒台茶的茶葉近120公噸，本月再度發動春節專案，已查辦5家業者，查扣大批混裝茶葉成品與原料。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，為維護茶農、合法茶商生計，去年多次召開「加強打擊境外茶混充台茶聯繫會議」，由各地檢察署指揮司法警察展開數波偵查行動；截至去年底為止，查扣準備以境外茶偽冒台茶出售的茶葉近120公噸。

高檢署表示，去年12月1日再度召開聯擊會議，訂定「因應民國112年春節執行查察境外茶混充台茶行動方案」，協調衛生福利部食品藥物管理署提供高風險名單，指揮法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、保七總隊第三大隊展開新一波查察。

新聞稿指出，高檢署提供經費，由司法警察先行購買茶品，送農委會茶業改良場鑑定，查明混充事證，進而於今年1月4日召開執行會議，研商查緝行動，陸續展開偵查行動。

高檢署說，嘉義地檢署先於本月10日指揮調查局彰化縣調查站，會同嘉義縣政府衛生局，前往1家藝品店搜索，查扣2百餘包茶葉，共約53.1公斤；台南地檢署則於11日鎖定2家公司發動搜索，共查扣違法茶葉約651公斤。

此外，高雄地檢署13日指揮調查局高雄市調查處，會同食藥署及高雄市政府衛生局，前往1家公司執行，查獲陳姓負責人及李姓員工涉嫌商品虛偽標示、詐欺等罪，查扣混裝茶葉成品168公斤、原料342公斤。

嘉義地檢署另於昨天指揮調查局嘉義市調查站，會同食藥署、嘉義市衛生局人員，前往1家公司執行搜索，查扣茶葉共約39.75公斤。（編輯：張銘坤）1120118

#高檢署
#食藥署
#嘉義地檢署
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