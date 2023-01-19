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跨國親權案女童赴義與父生活 最高院裁定停止執行

2023/1/19 18:28
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（中央社記者林長順台北19日電）台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子為爭取女兒親權，北院去年裁定女童寒暑假赴義大利10天、30天，與父親共同生活。詹女提起抗告，最高法院今天裁定停止執行。

詹女與藍男爭取女童監護權案，台北地方法院裁定詹女須交付女童給藍男，詹女不服提起抗告，最高法院去年2月間駁回抗告確定。詹女向憲法法庭聲請終局裁定裁判憲法審查。

憲法法庭認為，最高法院的確定終局裁定關於未成年子女最佳利益判斷，牴觸憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴意旨，判決原裁定應予廢棄，發回最高法院。最高法院去年10月間廢棄原裁定，發回台北地方法院更為裁定。

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北院去年11月間裁定，為強化子女與父在母國的直接及私人關係，要女童利用寒暑假時入境義大利，與父親及親屬在義大利共同生活各10日、30日。北院囑託台中地方法院代為執行，預訂讓女童於農曆大年初一前往義大利。

詹女不服提起抗告，並聲請停止執行，最高法院認為，為了避免詹女受到無法回復之重大損害，本件於暫時處分裁定確定前，應停止執行。女童不必於大年初一前往義大利與父親生活。（編輯：張銘坤）1120119

#最高法院
#北院
#義大利
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