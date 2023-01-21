電石催熟水果釀氣爆 北市消揭防災關鍵

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台中市一處民宅去年發生氣爆事件，竟是因在冰箱置放電石催熟水果釀禍。台北市消防局指出，電石遇水會產生無色無味的乙炔，在局限空間會引起爆炸，防災關鍵要避免接觸水氣。

台中市大里區一處民宅於民國111年9月發生氣爆事件，幸未釀傷亡。案經消防人員調查發現，應為住戶將電石（又稱電土、碳化鈣）放在未插電冰箱內催熟水果，事後忘記將電石取出就插上電源，當遇到冰箱所產生水氣而產生熱和乙炔後，才引發氣爆。

電石常用來催熟、催生水果，台北市消防局指出，電石為禁水性物質，遇水會生成乙炔爆炸性物質，務必謹慎使用。

消防局火災調查科股長謝佩臻告訴中央社記者，北市約10年前發生一起貨車起火事件，消防人員在搶救過程中射水滅火，不料現場火勢反而有變大趨勢，後來才發現貨車上所載廢棄物內含有電石成分，所以灑水後反而增長火勢。

謝佩臻指出，工業上常用電石與水混合製取乙炔氣體，甚至進一步用於合成纖維原料和照明用途等；另外，有些水果商會使用傳統方式以電石催熟水果，但若使用或儲存不善都可能引發氣爆和火災，因為電石（碳化鈣）遇水或是空氣很潮濕時，就會產生氫氧化鈣和乙炔，後者很容易引發氣爆或火災。

她提醒，電石儲存和使用要謹記「避免水氣接觸」原則，建議應密閉儲存，或是在容器內共放惰性氣體，像是氦氣或氬氣等，以降低活性。

由於乙炔無色無味，謝佩臻表示，引發氣爆或火災時難有前兆，易讓人輕忽而不自覺，除要特別注意儲藏方式外，乙炔爆炸界線也很廣，事前預防為重中之重。

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談到罕見火災肇因，謝佩臻提到，北市近4年陸續發生兩、三起美體按摩館送洗毛巾起火事件，起初查無原因，後來才發現是因毛巾沾染按摩油後未洗淨，因按摩油內的基底油含有不飽和脂肪酸，毛巾烘乾加熱過程產生油酸進而蓄熱發火釀災。

台北市消防局呼籲，氧化熱自然起火常見於油渣、油粕或衣物毛巾沾有按摩油的情況，要預防此類火災需特別注意通風，像是烘乾後的毛巾、油渣、油粕應盡速攤開散熱，避免堆放於烘乾機或置物箱內，否則會造成熱量無法逸散，進而提高起火的可能。（編輯：李亨山）1120121