英文老師成立念佛會吸金上億 遭判刑7年

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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）擔任英文老師的男子洪鎮發在宮廟旁免費教英文招攬民眾，另成立念佛會贈送現金、黃金吸引民眾加入，謊稱每月投資3000元，2年後可領回10萬元，吸金超過上億元，遭判刑7年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，56歲男子洪鎮發原為補習班英文老師，2015年在彰化鳳化宮旁開教室免費教英文，2017年成立「眾佛念佛會」，以舉辦敬老餐會為名義，發送新台幣2000元到6000元不等的現鈔及黃金等贈品，吸引民眾入會。

民眾入會後，洪鎮發謊稱只要每月投資3000元，2年後可領回10萬元、5年領回30萬、10年可領回60萬，有30多人受騙上當，其中有人先後投資2300多萬元。

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2020年5月，洪鎮發因投資失利發不出紅利失聯，嘗試跳海自殺但獲救，只好向投資人說明投資國內外股市及期貨，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響血本無歸，投資人發現錢要不回來報警求助。

彰化地院審理此案，法官認為，洪鎮發雖坦承犯行但無法交出犯罪所得，明知非銀行不得經營收受存款業務，竟以高額紅利、利息吸引投資人股票操作買賣，5年吸金總額達1億餘元，考量動機、目的、手段及所生之損害，依違反銀行法判有期徒刑7年，全案仍可上訴。（編輯：郭諭儒）1120131