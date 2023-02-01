拆除汽車旅館太吵 鄰居老外搬住飯店求償獲判賠

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（中央社記者劉世怡台北1日電）在台開設英語補習班的外國人Egly，不滿住家附近汽車旅館拆除工程聲音太吵而搬進飯店躲噪音，提告求償。法院認定他提出1天施工噪音證明，判拆除廠商賠住宿費6746元。可上訴。

台北地方法院判決指出，Egly提告主張，廠商從民國110年5月11日起至同年8月中旬，在台北巿大直某汽車旅館進行整棟拆除工程，期間每天上午8時至下午5時，拆除工程的器具不間斷發出尖銳施工噪音，也遭附近居民檢舉。

Egly主張，拆除工程期間適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發期間，白天無法外出前往他處躲避噪音，只能待在住家內，連續長達數月的噪音導致他睡眠不佳等，不法侵害居住安寧，請求賠償他搬到飯店的住宿費用及精神慰撫金等。

台北地方法院審理後，依Egly提出的報告顯示，他居住房屋在110年6月17日上午9時至下午4時測得的平均聲響為75分貝，已超出噪音管制標準72分貝的數值，廠商拆除工程所發出聲響已侵入到他居住房屋內，且已逾越法定噪音管制標準。

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北院考量，這種聲響非短暫、偶發而得容忍或忽略，而是持續一整天，已超越一般人社會生活所能容忍程度，足以影響居住安寧，判決廠商須賠償他躲避拆除工程噪音的當天住宿飯店費用新台幣6746元。

另外，因Egly無法舉證證明廠商在110年6月17日以外的其餘施作拆除工程期間，所發出聲響已侵入他居住房屋內，且已逾越法定噪音管制標準，因此就其主張影響居住安寧及身心健康權受侵害，請求精神慰撫金等，並沒有理由，判決駁回。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1120201