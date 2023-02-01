逾期停留外來人口自行到案 6月底前從寬論處

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）各國疫情漸趨和緩，國際航班也恢復運行，移民署今天表示，為協助逾期停（居）留外來人口儘速平安返國，即日起至6月底止推動「擴大自行到案專案」，且「從寬」論處、免收容。

移民署今天發布新聞稿表示，自民國109年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球，國際航班停航或大量減班，導致外來人口滯留國內，使得逾期停（居）留外來人口人數持續攀升。

由於各國疫情漸趨和緩，且國際航班恢復運行，移民署說，為協助逾期停（居）留外來人口儘速平安返國，自2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，期間自行到案者「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2000元。

同時，不管制禁止入國期間等措施，以鼓勵逾期停（居）留外來人口自行到案。

移民署強調，入出國及移民法部分條文修正草案日前已送立法院審查。其中，為防杜外國人逾期滯留國內，針對逾期的罰鍰將從現行2000元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年。

移民署呼籲，民眾若有認識在台逾期停（居）留的外來人口，盼鼓勵當事人把握機會，在加重逾期罰鍰及管制前，趕快出面自行到案。（編輯：李錫璋）1120201