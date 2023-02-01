疑煮食不慎引火警 逃逸移工推倒消防員拒就醫

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台中市豐原區鎌村路一處3樓加蓋鐵皮透天厝1日上午發生火警，初步了解是煮食不慎釀災，消防人員撲滅火勢後，救出受困的逃逸移工。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市豐原區鎌村路一處3樓加蓋鐵皮透天厝，今天上午發生火警，消防人員救出1名移工，移工情緒激動手持木棍欲自傷，還推倒消防員拒絕就醫，查證為逃逸移工。

台中市消防局今天透過文字稿指出，上午6時接獲民眾通報，豐原區鎌村路一處透天厝發生火警，派員前往救援，撲滅火勢後，救出受困屋內的移工，未料移工卻推倒消防員，造成謝姓消防員尾椎疼痛，消防人員合力將移工帶到1樓，移工情緒激動拒絕評估處置。

豐原警分局員警初步調查，移工為越南籍男子有輕微嗆傷，但他的情緒不穩，手持木棍欲自傷，警方現場施以強制力並帶回派出所保護管束。

警方查證確認男子為逃逸移工，初步了解起火原因是煮食不慎引起，後續將由消防單位進行火調鑑識，全案將依違反入出國及移民法、公共危險等罪嫌，移送台中專勤隊與台中地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1120201