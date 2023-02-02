延誤撥付急難救助金遭記過 衛福部科員求撤敗訴

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（中央社記者劉世怡台北2日電）衛福部認定黃姓女科員延誤撥付民眾申請的急難救助金，辦理公文及人民申請案逾期多，記過1次。她提告請求撤銷敗訴，提上訴後，因未委任律師，法院裁定駁回。可抗告。

台北高等行政法院判決指出，衛福部派駐中部辦公室的黃姓女科員，負責社會福利案件的補助及急難救助等業務，民國110年女科員核予于姓民眾新台幣1萬元的急難救助金，因于姓民眾遲未收到匯款，詢問案件進度，女科員都找理由推拖，于姓民眾透過部長信箱陳情，反映女科員態度不佳影響民眾觀感。女科員另被王姓民眾檢舉，反映女科員面對民眾來電態度惡劣。

衛福部調查後認定，黃女延誤撥付民眾申請的急難救助金，且與民眾回應的電話禮貌有損衛福部為民服務形象，另經統計發現黃女從109年至110年間，辦理公文及人民申請案件共計逾期54件、418天，雖經主管促其注意檢討改進，仍未見改善，將黃女記過1次懲處。

黃女不服記過處分，提起行政訴訟請求撤銷。她主張承辦急難救助補助案已逾20年，已呈「過勞死」心態，後來疫情興起，民眾申請及陳情案件大增，她仍任勞任怨辦理業務，被檢舉電話應答態度惡劣也是受到誤會。

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法院審理後認為，黃女公文處理逾期嚴重，行政怠惰，且延誤撥付民眾申請的急難救助金，損害政策目的，違反公務倫理，接聽民眾電話經民眾來信檢舉態度惡劣，嚴重有損衛福部為民服務形象，判決黃女敗訴。

黃女不服提起上訴，但未於上訴狀內提出委任律師，台北高等行政法院裁定，要她收受裁定7天內補正，但她逾期未補正。法院認定她上訴不合法，日前裁定駁回。（編輯：李錫璋）1120202