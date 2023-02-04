北市前偵查隊長酒後涉性侵 北檢偵結起訴

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）台北市警察局一名陳姓偵查隊長，值日期間深夜在駐地飲酒後，涉嫌性侵女子，事後遭停職、調離主管職。台北地檢署今天偵結，依妨害性自主罪嫌起訴陳姓偵查隊長。

台北市警局調查，陳姓偵查隊長去年5月值日期間，深夜在駐地飲酒後，涉嫌性侵女子，衍生言行失檢行為，影響警譽，經當事人投訴後，分局主動介入調查，認違紀情節重大，除從嚴究辦，並將案件移送台北地檢署偵辦。

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北市警局指出，除移送北檢偵辦外，並將陳姓偵查隊長調離主管職位，依警察人員人事條例規定報請警政署予以停職；經警政署召開考績會核議後，決議予以停職，並依警察機關辦理獎懲案件注意事項規定，處分生效。

北檢指出，民國109年12月至111年6月間，陳姓偵查隊長4度性侵女子得逞，依違反強制性交、強制性交未遂罪等罪嫌提起公訴。另外，109年9月間，陳姓偵查隊長趁與女子乘車共處後座時性騷擾得逞，因逾告訴期間，此部分處分不起訴。（編輯：李錫璋）1120204