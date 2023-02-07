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車資糾紛竟成搶錢案 北市警火速查獲運將送辦

2023/2/7 11:02（2/7 11:26 更新）
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台北市有民眾日前搭乘計程車時，因車資問題和52歲莊姓運將起爭執，竟遭對方毆打和劫走身上新台幣4萬多元現金，北市警方獲報後調閱監視器畫面追查，於1小時內迅速查獲莊男送辦，並起獲贓款。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月7日
台北市有民眾日前搭乘計程車時，因車資問題和52歲莊姓運將起爭執，竟遭對方毆打和劫走身上新台幣4萬多元現金，北市警方獲報後調閱監視器畫面追查，於1小時內迅速查獲莊男送辦，並起獲贓款。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月7日
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（中央社記者黃麗芸台北7日電）北市一名民眾日前搭乘計程車因車資問題和52歲莊姓運將起爭執，竟遭對方毆打和劫走身上新台幣4萬多元現金，北市警方獲報後調閱監視器畫面追查，於1小時內迅速查獲莊嫌送辦。

台北市警察局南港分局舊莊派出所今天發布新聞稿表示，執勤員警於1月底時在南港區大坑街附近巡邏突遇一名男民眾攔下報案，稱他稍早搭乘計程車返家時，竟遭運將毆打並趁機奪走他上衣口袋內的4萬多元現金後駕車逃逸。

警方隨即擴大調閱案發地點周遭路口監視器追查，迅速鎖定涉案車輛並啟動攔截圍捕、全力追緝，隨後於報案後1小時內查獲涉案莊男，並起獲贓款。

經調查了解，受害人認為車資過高不合理，雙方起口角糾紛及肢體拉扯，甚至被運將強取財物。全案詢後將莊嫌依涉違反刑法強盜罪移請士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120207

#台北市
#士林地檢署
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