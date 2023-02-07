網美直播賣含藥軟糖被查獲 嗆警「來當我司機」

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市警察局今天宣布查獲一名葉姓女子在購物網站販售含有治療睡眠、焦慮症的美國軟糖，被查獲時，葉女還嗆聲「來當我司機，給你超過薪水的錢」，全案依違反藥事法送辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊表示，20多歲的葉姓女子經營網路電商，日前進口大量「繽紛樂」美國軟糖，並透過購物網站販售，警方進行網路巡邏時，發現葉女利用電腦設備連結蝦皮購物平台，於網站陳列、刊登及販售「繽紛樂」美國軟糖訊息。

警方指出，葉女販售的軟糖內含有褪黑激素（俗稱美達齡）成分，用於治療睡眠、焦慮症、失眠等障礙，經蒐證完備後，將葉女查緝到案，葉女坦承販售「繽紛樂」軟糖，詢後依違反藥事法移送台中地檢署偵辦。

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警方調查發現，葉姓網美原本在加油站當打工小妹，之後轉換跑道開始當網美及直播主經營網拍事業，主要以手機APP操作蝦皮購物平台，販售各種商品，日前開始向不詳賣家購買大批含有美達齡成分的美國軟糖後，再透過網路販賣，吸引買家上網購買。

警方指出，葉女收入相當豐厚，且葉女經常在網路上炫富，炫耀自己買了粉綠色保時捷進口車代步，當警方查緝葉女到案時，葉女還囂張詢問員警月薪多少，並嗆聲說「來當我司機，給你超過薪水的錢」，全案經檢察官曉諭葉女繳回犯罪所得後，給予緩起訴處分。（編輯：謝雅竹）1120207